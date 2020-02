Amazon cerca militari per far rigare dritto i dipendenti

Amazon Italia sta cercando ex militari o soldati ancora in servizio ma desiderosi di intraprendere una carriera nel privato, con il compito di gestire squadre di diverse decine di persone. Le posizioni lavorative sono ancora aperte e gli annunci si possono consultare sia su LinkedIn che sul sito web dell’azienda. Negli Stati Uniti il gruppo impiega già ex appartenenti alle forze armate, i cosiddetti Amazon Warriors. Per Amazon – si legge nell’annuncio – “le forze armate rappresentano un bacino importante nel quale identificare e far crescere potenziali futuri dirigenti”; e dal momento che la rete logistica del gruppo sta “crescendo in Italia”, ha bisogno di “leader forti per sostenere questo tipo di crescita”. Tra le responsabilità dei futuri dipendenti c’è quella di guidare, motivare e far crescere una squadra da 80-100 dipendenti che salgono a 200 nei periodi di massimo lavoro, per il raggiungimento degli obbiettivi di produzione. Tra i requisiti c’è anche una un’esperienza pregressa al comando di squadre da almeno 45 soldati.