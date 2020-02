“My name is Adil”, cineforum al Gallaratese

Sabato prossimo, nell’ambito del Cineforum “È la città giusta” organizzato da AC Ragazzi, alla Sala Cineteatro della parrocchia Maria Regina Pacis di MIlano (Via Kant 8) verrà proiettato il film “My name is Adil”, pellicola preziosa del 2016 che verrà seguita dalla proposta di due attività di gruppo (una per i genitori e una per i ragazzi) come da consuetudine nel formato pensato dal Cremit e dal gruppo degli educatori coinvolti.

Il film racconta la storia di Adil, un bambino che ha vissuto i primi 13 anni della sua vita nella campagna marocchina, come pastore, e che decide di partire e di raggiungere il padre in Italia. Adil, ormai adulto, dopo dieci anni lontano dal Marocco, ritorna nel suo paese: “solo se conosci da dove vieni, puoi sapere chi sei”. Una biografia complessa e meravigliosa, che va vista su grande schermo. Questa è l’occasione per farlo insieme agli educatori di AC Ragazzi.

Appuntamento sabato 15 febbraio alle 16

Alle 17.30 suddivisione in gruppi

Alle 18.15 condivisione

Alle 19 aperitivo