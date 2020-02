“Il dramma della Shoah è un vulnus scolpito per sempre nella storia europea e in quella italiana. Siamo chiamati a ricordarlo, a sentircene ancora responsabili, ogni anno, grazie alla Giornata della Memoria e al programma delle iniziative realizzate per allontanare il rischio di due mali terribili: l’oblio e l’indifferenza. Non dobbiamo disperdere la memoria, solo la infatti memoria ci protegge dal dimenticare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Aula Consiliare dando il benvenuto alla senatrice Liliana Segre e ringraziandola per la sua visita.

Aprendo il suo intervento la senatrice a vita ha invitato la Regione ad organizzare una visita per tutti i consiglieri regionali al Binario 21, offrendosi di fare ‘da guida”. “Mi farebbe molto piacere se il presidente volesse organizzare che tutti i consiglieri venissero a visitare quel luogo e io farei da guida”, ha detto Segre. “Di una cosa sola posso essere portatrice al Senato italiano, di una mozione contro l’odio in tutte le sue forme, senza distinguo. Se non si fa ‘la predica’ contro l’odio allora si accettano gli atteggiamenti del piccolo odio quotidiano”: ha concluso Liliana Segre durante il suo intervento nell’Aula del Consiglio regionale tornando sulla mozione per la Commissione ‘contro l’odio’. “Non c’è censura nella mozione sull”hate speech’, ma solo il sentimento di chi l’odio l’ha visto praticare nei fatti e non può smettere di combattere contro l’odio perché il mondo va verso una deriva di odio e io invece voglio predicare pace e libertà”.