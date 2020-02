Incendio in una villetta a Busnago, in provincia di Monza. Le fiamme si sono sviluppate stamattina verso le 8 al secondo piano dell’edificio. Non ci sono feriti nè intossicati. La famiglia residente è composta da padre, madre e due figli di 9 e 11 anni. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’edificio. La causa scatenante dovrebbe essere un cortocircuito.