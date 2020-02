Perquisizioni in via Pichi, trovata una pistola

Anche questo fine settimana, sono proseguiti i servizi di prevenzione e controllo del territorio in zona Ticinese, a cura del Commissariato Porta Ticinese, in particolare nell’area delimitata dalle vie Pichi e Gola, dove la notte di capodanno ci furono dei disordini e fu ostacolato il lavoro dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un incendio appiccato da un gruppo di occupanti abusivi.

In particolare, sabato scorso, nella prima mattinata gli agenti della volante di zona hanno controllato le cantine dello stabile di via Pichi 3, già oggetto di perquisizione della Squadra Mobile il 4 febbraio scorso. In una cantina è stata trovata una pistola con caricatore, una pistola a salve, priva di tappo rosso. La spistola è stata sequestrata: gli investigatori cercheanno di capire se sia stata utilizzata la notte dei disordini di capodanno.

Questa notte, nel corso dell’ordinario servizio di controllo, transitando nuovamente in via Pichi, sempre all’altezza del civico 3 la pattuglia ha notato 3 persone che confabulavano e le ha sottoposte ad un controllo. In particolare c’ erano un italiano 49enne incensurato, un cittadino marocchino 45enne regolare ed un cittadino egiziano 21enne. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di più dosi di hashish, per un totale di 21,70 grammi nonché 50 euro in banconote da 20 e 10 euro e pertanto è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.