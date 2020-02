Nasce Made in Corvetto, cibo e cultura per animare il quartiere

Trasformare aree urbane fragili in luoghi di incontro e sviluppo culturale e sociale, favorendo nuove attività economiche: con questo obiettivo nasce Made in Corvetto, il primo dei Punti di Comunità di Lacittàintorno, che verrà inaugurato venerdì 14 febbraio alle ore 12.30 all’interno del mercato comunale coperto di Piazzale Ferrara a Milano da Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. I Punti di Comunità, “PuntoCom”, promossi e finanziati da Fondazione Cariplo, sono centri di aggregazione ideati per far crescere l’offerta di opportunità socioculturali per gli abitanti del quartiere, riqualificare gli spazi e riallacciare i rapporti con le altre aree della città, migliorando così la qualità di vita delle zone periferiche. Il progetto, partito in fase sperimentale nei quartieri Adriano/Via Padova e Corvetto/Chiaravalle, mette in pratica il modello del “mercato ibrido”: una parte viene dedicata alla produzione, trasformazione, vendita, somministrazione di cibo e bevande e una alle attività culturali, aggregative e altri servizi.

All’inaugurazione seguiranno alcuni appuntamenti sociali per bambini e adulti, il 14 e il 15 febbraio. La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. (MiaNews)