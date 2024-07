Incendio in un appartamento a Cesano Maderno, due feriti gravi

Incendio a Cesano Maderno, in Brianza. Le squadre del Comando di Monza e Brianza, stanno intervenendo per un rogo scoppiato in un appartamento, in un appartamento in un edificio di due piani in corso Roma. Due persone sono rimaste ferite gravemente: erano rimaste intrappolate nell’abitazione e sono state recuperate dai vigili del fuoco. Subito soccorse dagli operatori del 118, sono state portate in ospedale in codice rosso.

Sul posto due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso, un’autobotte.