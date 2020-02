È andato a sbattere contro un ostacolo mentre era in sella a una motoslitta: un turista tedesco di 40 anni è morto a Songavazzo, in provincia di Bergamo, nel pressi del rifugio Magnolini. Il quarantenne faceva parte di un gruppo di tre turisti tedeschi che, attorno alle 23, avevano noleggiato delle motoslitte per un giro notturno. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri.