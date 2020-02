Droga, studente arrestato dopo esame all’accademia di Brera

Doveva scontare oltre 2 anni e 6 mesi di detenzione per reati in materia di stupefacenti, invece – ricercato da più di un anno – trascorreva il suo tempo all’Accademia delle Belle Arti di Brera dove seguiva i corsi in Storia dell’Arte e stava per laurearsi. Gli uomini della Squadra Mobile di Milano, infatti, lo hanno bloccato proprio dopo che, mercoledì scorso, aveva sostenuto l’ultimo esame di Pittura, superato con la votazione di 24. Concluso l’esame, gli agenti della polizia lo hanno bloccato appena fuori dall’Accademia e sottoposto a controllo. L’uomo un 46enne albanese, che aveva con sé documenti falsi con cittadinanza greca – Chrysikos Vassileos il suo alias – ha opposto resistenza all’arresto, fuggendo all’interno dell’Accademia e aggredendo uno degli agenti intervenuti rimasto contuso con 20 giorni di prognosi. Il 46enne è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.