Segrate, tenta di rubare la pistola ad una guardia. Arrestato

Ad arrestarlo sono stati i militari dei carabinieri, ma l’uomo era già stato messo ‘fuorigioco’ in precedenza dall’intervento di tre guardie giurate che lo avevano immobilizzato utilizzando anche spray urticante. L’arrestato, un francese 37enne senza dimora, aveva cercato di introdursi all’interno di una guardiola Sicuritalia all’ingresso di quartiere San Felice a Segrate per rubare la pistola di un dipendente 51enne. A quel gesto ha fatto seguito una breve colluttazione conclusasi poi con l’arresto per tentato furto e lesioni personali del 37enne. Le guardie giurate coinvolte hanno riportato alcuni escoriazioni e contusioni di lieve entità. Sul posto anche la polizia locale di Segrate, a supporto dei militari. Ignote le motivazioni che hanno portato l’uomo, in evidente stato di alterazione, ad aggredire i vigilantes. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di problemi psichiatrici. Intanto il 37enne accusato di tentato furto e lesioni, è custodito presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri in attesa di rito direttissimo.