Primo italiano postivo al coronavirus

C’è un primo italiano risultato positivo ai test per il coronavirus. Lo rende noto l’ospedale Spallanzani di Roma. L’Istituto di Malattie Infettive ha confermato il terzo caso nella capitale. Si tratta di uno dei cinquantasei concittadini rimpatriati da Wuhan con un volo speciale e in osservazione alla cittadella militare. L’allerta è scattata dopo le analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione ed il soggetto interessato, un uomo di 30-40 anni che era in stanza da solo, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.