“A chi interessa che caschi un ponte?” Benetton licenza Toscani

La famiglia Benetton interrompe i rapporti professionali con Oliviero Toscani dopo aver detto in una trasmissione radio: “A chi interessa che caschi un ponte?”, parlando del Morandi di Genova, in una conversazione in diretta sulle polemiche per la foto con le Sardine insieme a Luciano Benetton e allo stesso Toscani. La decisione arriva nonostante le scuse del fotografo e interrompe di colpo un rapporto di lungo corso. Mi scuso – aveva detto Toscani – ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto e addolorato”. In un comunicato Benetton Group di dissocia con fermezza dalle parole pronunciate nel corso di una puntata di Un giorno da Pecora su Radio Uno e rinnova tutta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del ponte Morandi.