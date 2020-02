Milano, sequestro di farmaci dopanti e 6 arresti [VIDEO]

I Carabinieri del NAS, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa del Sistema Sanitario Regionale, furto di ricette mediche, ricettazione e commercio di farmaci anabolizzanti. Le indagini, partite a maggio 2018 dopo un sequestro di false prescrizioni mediche in una farmacia di Milano, hanno portato anche alla perquisizione di 53 persone in varie province d’Italia. L’indagine ha permesso di identificare due distinti gruppi criminali, dediti allo spaccio di medicinali dopanti contenenti la “somatropina”, ovvero l’ormone della crescita in varie palestre della provincia di Milano, Pavia, Varese e Lodi.

Parte delle indagini preliminari dei Nas avevano già portato all’arresto di un 53enne.