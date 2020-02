“Panettone d’oro” 2020 [VIDEO]

Sono stati svelati oggi i nomi dei cittadini che verranno premiati nell’ambito della XXI edizione del Premio alla Virtù Civica ‘Panettone d’oro’ 2020. In occasione di questo riconoscimento è stato effettuato un sondaggio Ipsos che evidenzia come i milanesi siano sempre più consapevoli del ruolo da protagonista che la loro città sta giocando a livello nazionale dal punto di vista civico, etico e ambientale. Importante è l’aspetto del senso di sicurezza offerto da Milano: la città, infatti, è considerata sicura per il 73% delle persone, e il 34% si sente addirittura molto sicuro. I cittadini sono inoltre convinti che attenzione all’ambiente e senso civico vadano di pari passo: secondo l’89% degli intervistati, infatti, la raccolta differenziata è un potente indicatore di senso civico, principalmente per l’effetto complessivo di riduzione dell’inquinamento e per questo vi dedicano attenzione e impegno.

Tra i dieci premiati, a titolo di esempio, Faustino Boioli, medico attualmente in pensione che dedica il suo tempo agli invisibili per portare loro gratuitamente cure mediche, farmaci e soprattutto la propria umanità; Luigi De Micco, che è riuscito a creare con la sua PlayMore! uno spazio inclusivo e accogliente dedicato soprattutto a persone fragili; Antonella Musella, punto di contatto e organizzatrice di numerose e variegate iniziative di aggregazione nel quartiere Gratosoglio; Armando Leone, che da decenni si propone come volontario nonno-vigile per la salvaguardia del territorio e la sorveglianza di alcune strutture comunali.

L’attenzione del Premio si rivolge anche a dieci associazioni che si sono distinte per il loro impegno solidale. Molto vario l’impegno delle diverse associazioni, ma sempre finalizzato al supporto delle persone più bisognose: dal Portico della solidarietà, un “supermercato solidale” che permette a chi è in difficoltà di rifornirsi dei generi di prima necessità dell’Associazione di Volontariato “Andrea Aziani” Onlus al sostegno di opere di beneficienza dell’Associazione Claudio Marovelli Onlus. La cerimonia di premiazione si terrà domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 17,30 presso il Teatro dell’Arte della Triennale (viale Alemagna, 6), alla presenza dell’Amministrazione comunale e della Città Metropolitana di Milano.