Due nascite in ambulanza nel giro di poche ore, in due diverse città lombarde. Alle 3 della scorsa notte a Sannazzaro Dè Burgundi, in provincia di Pavia, presso Cascina Malaspina, una donna di 37 anni ha partorito in ambulanza. Il bimbo, nato alle 3:20, è in ottime condizioni e con la mamma è stato trasferito al san Matteo. I due sono stati assititi dai Volontari della Croce D’oro di Sannazzaro e successivaneìmente dal personale dell’auto con infermiere di Mede.

Alle 8 di stamattina a Cantù (Co) in viavia Papa Giovanni XXIII, una donna di 32 anni ha partorito in ambulanza un bimbo. Mamma e figlio sono poi stati accompagnati all’ospedale S. Anna.