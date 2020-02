Via Bolla, 4 arresti per spaccio

Quatto arresti ieri da parte della polizia nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio in zona Bonola. Durante una perquisizione domiciliare in via Bolla gli agenti hanno trovato 104 bustine di cocaina pronte per la vendita e altra sostanza ancora sfusa all’interno di un sacchetto, per un totale di 108 grammi di sostanza. Nascosti in casa inoltre c’erano anche otto pezzi di hashish per un peso complessivo di 15 grammi e due bilancini elettronici di precisione, perfettamente funzionanti, fogli di agenda manoscritti in cui risultavano meticolosamente annotati, per ogni singolo giorno, nominativi ed importi di denaro. La perquisizione è scattata dopo che gli agenti hanno notato un auto nella via, con a bordo due uomini, fermarsi ed effettuare uno scambio. I poliziotti sono riusciti a fermare sia i due a bordo dell’auto, un 25enne marocchino e un italiano di 49 anni, che l’acquirente e hanno proceduto poi alla perquisizione nell’abitazione del 25enne. All’interno erano presenti una 62anne italiana, proprietaria dell’appartamento e sorpresa a consumare cocaina e un altro uomo, un 37enne, anche lui marocchino con in tasca 20 bustine di sostanza. I quattro sono stati quindi arrestati per spaccio.