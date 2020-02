Milano, ragazzo trovato morto nel parco

È stato riconosciuto grazie alla tessera ATM il giovane di 21 anni trovato morto nei giardini di Piazzale Aquileia. Inutili i soccorsi, il giovane era già morto all’arrivo dei soccorritori che non hanno potuto fare altro se non dichiararne il decesso. A terra, a fianco al corpo del ragazzo gli agenti hanno trovato alcune scatole di medicinali, probabilmente antidepressivi.

La madre ha dichiarato che il giovane non soffriva di nessuna patologia clinica o disturbi psichiatrici e non assumeva alcun farmaco. La donna ha ammesso che ultimamente soffriva di uno stato di depressione derivante, forse, dal divorzio dei genitori. Ieri sera il giovane avrebbe detto alla madre che sarebbe rimasto a dormire fuori casa. Per gli investigatori l’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio, si aspetta l’esito della autopsia che chiarirà le cause del decesso.