Sorvegliato speciale pluripregiudicato trovato con due chili di droga in casa

Quando i poliziotti si sono presentati alla sua porta, hanno da subito capito che qualcosa non andasse. L’uomo – un 43enne residente a Sesto San Giovanni (MI), sorvegliato speciale, con numerosi reati alle spalle quali detenzione e spaccio di stupefacenti, furto, rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale – versava in evidente stato di alterazione, nonostante in casa con lui ci fossero la moglie e il figlio minorenne. Una volta ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, alla domanda degli agenti se ne custodisse altre in case la risposta del 43enne è stata un laconico “vedete voi”. Così durante la perquisizione sono state ritrovate due borse contenenti due chili di marijuana, confezionata in buste di plastica e pronta per essere smerciata in strada. Per l’uomo dunque è scattato l’arresto in flagranza.