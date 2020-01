Cade dal primo piano, bambino di 3 anni ricoverato in codice giallo

Si sarebbe distratta per andare in bagno e, in quel breve lasso di tempo, il suo bambino di soli 3 anni si è sporto dal ballatoio del primo piano a Dergano (nord Milano) cadendo giù fino al pavimento del piano terra riportando un forte trauma cranico. La madre, una cittadina marocchina di 44 anni, ha subito chiamato il 118 e il bambino è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale San Gerardo di Monza. La madre è stata sentita dagli agenti della polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda avvenuta in via Germana de Stael alle 20.50 circa di ieri. (MiaNews)