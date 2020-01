La prossima ‘Colazione con il sindaco” in programma probabilmente sabato prossimo, sarà in via Paolo Sarpi “per dare anche un segno di tranquillità” di fronte all’ allarme Coronavirus. Lo ha riferito il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’incontro del Comitato di indirizzo Milano Cortina 2026 al Pirellone riferendo così di aver scelto via Sarpi, dove si concentra la comunità cinese, per il prossimo appuntamento dell’iniziativa che il sabato mattina lo vede incontrare i cittadini nei diversi quartieri.

“Mi pare ci sia anche un po’ di psicosi, non vorrei allarmare eccessivamente – ha detto il sindaco interpellato sulla questione Coronavirus – quindi credo che la prossima ‘Colazione con il sindaco’ la faremo in Sarpi per dare anche un segno di tranquillità”. “Dopodiché – ha concluso Sala – non ho gli strumenti, se non rimanere in contatto con le autorità competenti”. (MiaNews)