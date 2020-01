Dopo 30 anni ecco il nuovo Pshychedelic Furs

Gran ritorno per una tra le band più significative del post-punk: a trent’anni di distanza dall’ultimo disco di studio, The Psychedelic Furs pubblicano oggi ‘Don’t Believe’, la prima anticipazione tratta da ‘Made of Rain’, il nuovo e atteso album in arrivo l’1 maggio (Cooking Vinyl).

A celebrarne la pubblicazione, anche l’annuncio di un concerto molto speciale alla Royal Albert Hall di Londra il 14 maggio, un live che, oltre ai nuovi brani, attraverserà i migliori successi della band, per un appuntamento che si preannuncia già come un evento indimenticabile.

‘Made of Rain’ è un ritorno in grande stile: prodotto da Richard Fortus e mixato da Tim Palmer (David Bowie, U2, Robert Plant), il disco mantiene l’impareggiabile talento che negli anni ha contraddistinto la band, tra originalità, sperimentazione ed azzardo.