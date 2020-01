È in isolamento il quarantenne italiano ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza per un sospetto caso di Coronavirus. L’uomo – reduce da un viaggio in Cina – ha accusato sintomi compatibili con il virus sviluppatosi nel paese asiatico ed ora arrivato anche in Europa, che ha già mietuto oltre cento vittime. Ad occuparsi di tutte le verifiche del caso la task force appena istituita dalla Regione Lombardia che coordina ospedali e staff sanitario, laboratori e reparti malattie infettive di riferimento, con controlli attivi negli aeroporti tra i passeggeri in arrivo. Sul caso è calato il massimo riserbo da parte dell’Azienda ospedaliera