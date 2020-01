Una donna di 28 anni è caduta da un palazzo, da un’altezza di 5 metri, a Senago, nel milanese. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 18.15, in via Petrarca. La ventottenne è caduta in piedi e ha riportato la frattura di entrambe le gambe e una sospetta rottura del bacino. E’ stata portata al Niguarda di Milano. I carabinieri stanno ancora ricostruendo l’episodio per capire se si tratti di un tentativo di suicidio o di un incidente.