Coppa Italia, Inter batte la Fiorentina e va in semifinale

L’Inter si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia, in cui affronterà il Napoli, battendo la Fiorentina 2-1 nella gara dei quarti giocata ieri sera a San Siro. “Penso sia stata una vittoria meritata, siamo contenti. Ora affrontiamo questa semifinale, vogliamo andare in fondo in tutte le competizioni perché vogliamo fare esperienza e migliorare” ha detto il tecnico Antonio Conte. “Oggi bisognava vincere, anche contro il Cagliari abbiamo avuto tantissime occasioni. Ora dobbiamo recuperare qualche giocatore, avevamo solo Vecino e Barella e abbiamo anche forzato l’ingresso di Eriksen – ha aggiunto -. Da attaccante? Difficile, anche se è un calciatore duttile che ha propensione all’ultimo passaggio ed è molto intelligente, sa piazzarsi nella zona giusta del campo”