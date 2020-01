Presidio al Pirellone contro la delibera sugli asili nido [VIDEO]

Alcune centinaia di persone hanno partecipato questa mattina al presidio indetto dai sindacati sotto il Pirellone, per protestare contro la delibera regionale sugli asili nido delineata dalla Giunta. Già i giorni scorsi Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto una modifica del testo. “Gli educatrici e gli educatori della Lombardia non ci stanno a trasformare i nidi in ‘baby parking’, nella delibera gli educatori vengono chiamati operatori e non se ne riconosce la professionalità”, hanno ribadito questa mattina durante il sit-in, in vista dell’audizione di una rappresentanza in commissione consiliare, in programma nel primo pomeriggio. (MiaNews)

Lucilla Pirovano, della Cgil Funzione Pubblica.