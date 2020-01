In Valtellina mentre ci si gode l’inverno, con la neve caduta in abbondanza nelle località sciistiche, si pensa già alla prossima stagione che vedrà la bicicletta tra i principali protagonisti della primavera e dell’estate, in linea con la tendenza degli ultimi anni. Valtellina Turismo è infatti pronta a catalizzare l’attenzione del pubblico di Cosmobike show, il festival della bici che si terrà a Verona dal 15 al 16 febbraio. Tra le principali novità il ruolo di grande protagonista della Valle al Giro d’Italia 2020, con due tappe, e il progetto Bormio 360 Adventure Trail: un itinerario di circa 140 km in quota destinato ad escursionisti e ciclisti.