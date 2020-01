Nasconde shaboo in casa dell’anziana che accudisce, arrestata badante

Nella stanza a sua disposizione, nell’appartamento dove lavorava come badante per una signora 88enne, la Polizia ha trovato sulla scrivania un involucro con 0.9 grammi di shaboo, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Altri 9,2 grammi della stessa sostanza erano nascosti in un cassetto e 11 grammi nella borsa. E’ stata così arrestata ieri una donna filippina di 58 anni, già nota per detenzione di shaboo a fini di spaccio. La polizia ha individuato l’appartamento in via Omodeo dove lavorava e ha proceduto alla perquisizione della stanza. Dopo l’arresto della donna gli agenti hanno immediatamente contattato il figlio dell’88enne, avvisandolo che la madre era rimasta senza assistenza.

Nell’ambito dei servizi per il contrasto dello spaccio di droga, la Polizia ha arrestato ieri anche altre due donne filippine di 51 e 30 anni. In questo caso gli agenti hanno monitorato piazza Durante, zona interessata dalla spaccio di shaboo. I poliziotti hanno notato le due donne scendere da un taxi e dirigersi a piedi in piazzale Loreto, per poi prendere un secondo taxi. Le hanno seguite fino in via Mambretti dove sono entrante in uno stabile e lì gli agenti hanno proceduto ad un controllo. Le due donne sono state trovate con addosso e nelle borsa 7 grammi di shaboo divisi in 11 involucri. Entrambe pluripregiudicate, sono state, quindi, arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.