Atm trasforma in tempi indeterminati i contratti a termine in scadenza a fine gennaio per 25 agenti di stazione delle tre linee della metropolitana milanese. Lo si apprende da fonti sindacali. La notizia è arrivata nella serata di venerdì dopo che si era invece diffusa la voce di un mancato rinnovo. Nel frattempo, attaccandosi alle voci che parlavano dell’interruzione dei contratti, Lega e Forza Italia sono partiti all’attacco puntando direttamente al sindaco Beppe Sala. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, ha vergato un duro comunicato nel quale dice che “il signor Sala mette in pericolo i cittadini per fare cassa dopo aver detto di voler aumentare la sicurezza”. Stesso tono, più o meno, da parte di Fabrizio De Pasquale di Forza Italia.