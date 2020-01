Un maorcchino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora, è stato sorpreso dai carabinieri in borghese mentre spacciava droga di fronte alla Rinascente di Monza, in pieno centro. Il marocchino stava cedendo una dose di hashish ad un connazionale di 42 anni. Entrambi sono stati fermati. La droga è stata sequestrata, insieme a 130 euro in contanti. Il 26enne è stato arrestato. Proseguiranno nelle prossime settimane i controlli preventivi delle forze dell’ordine, nell’ambito dei servizi condivisi durante la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Monza.