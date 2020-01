Il 20 marzo esce il nuovo album di Alicia Keys

Alicia Keys, icona della musica mondiale e vincitrice di 15 GRAMMY,ha annunciato la data di pubblicazione del suo settimo album in studio che si intitolerà “ALICIA” (RCA Records) ed uscirà in tutto il mondo il 20 marzo. Il disco sarà disponibile in pre-order da venerdì 24 gennaio, in occasione del compleanno di Alicia che sarà il 25 gennaio.

La star internazionale ha annunciato oggi anche le date di ALICIA – THE WORLD TOUR, il suo ritorno dal vivo con cui porterà il suo repertorio in tutto il mondo. Il tour toccherà le principali città del Nord America e dell’Europa tra le quali Londra, Parigi, Berlino, Atlanta, Toronto, Chicago, San Francisco e Los Angeles. Tutte le date e le info sono disponibili sul sito dell’artista. Oltre ai brani del nuovo disco, Alicia Keys interpreterà le su canzoni più famose, da “No One” a “If I Ain’t Got You” passando per “Girl on Fire”. ALICIA – THE WORLD TOUR sarà un’esperienza artistica speciale e multimediale, lo spettacolo sarà una vera celebrazione, una meditazione sull’amore e sulla vita, piena dell’energia magnetica che solo la musica dal vivo può creare. Alicia Keys tornerà ospite dei Grammy Awards domenica 26 gennaio, in onda su CBS, e pubblicherà il suo libro “More Myself” (Flatiron Publishing) il 31 marzo.

La cantautrice statunitense ha recentemente pubblicato il singolo “Underdog” scritto con Ed Sheeran e prodotto da Johnny McDaid (Ed Sheeran, P!NK). Il brano, incluso nel nuovo lavoro di Alicia, è accompagnato dal videoclip diretto da Wendy Morgan.