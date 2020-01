Gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo hanno notato ieri, verso le 16.30, mentre entrava in un bar tabacchi di via Eugenio Curiel a Rozzano e poi si dirigeva verso il bagno delle donne per riporre dietro al water un pacchetto di sigarette contenente otto dosi di cocaina (peso complessivo di 3 grammi). Uscito dal locale ha incontrato nelle vicinanze un tassista 40enne per cedergli una dose di cocaina. Il pusher 44enne è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio, mentre il tassista è stato sottoposto a ritiro preventivo della patente e della licenza per la guida del taxi.