Torna domenica 19 gennaio la Giornata Mondiale della Neve, l’evento invernale dedicato alla montagna promosso dalla Federazione Internazionale Sci, arrivato alla nona edizione. Per festeggiare “la più grande giornata sulla neve dell’anno”, Trenord invita tutti sui “Treni della Neve” con offerte speciali treno + navetta + skipass per trascorrere una, due o tre giornate di divertimento sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale. Nella stagione 2019/2020 i “Treni della Neve” sono stati scelti finora dal 76% dei viaggiatori in più rispetto all’inverno precedente. Il biglietto speciale di Trenord – fa sapere la società – comprende il viaggio, di andata e ritorno in treno, da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio di bus-navetta – dedicato e disponibile esclusivamente su prenotazione – verso gli impianti e un voucher valido per il ritiro dello skipass. Le offerte prevedono anche sconti speciali su noleggio di attrezzature, punti di ristoro e strutture ricettive. I pacchetti speciali “Treni della neve”, utilizzabili fino al 13 aprile 2020, sono acquistabili da sito e App di Trenord (scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store).