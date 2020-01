In calo ma ancora sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) i valori di Pm10 in città: le centraline Arpa hanno rilevato, ieri, 77 mg/mc in viale Marche, 69 a Città Studi, 83 in via Senato e 66 al Verziere. Nell’area metropolitana, 71 mg/mc a Pioltello.

“Il mio impegno è che tutti gli edifici del Comune abbandonino il gasolio o avviino la riconversione prima della fine del mio mandato”. Lo ha detto Giuseppe Sala, questa mattina durante il suo intervento all’iniziativa “Colazione con il sindaco” al bar Frida, all’Isola. “Prometto che non ce ne sarà neanche uno più con il gasolio entro il 2021”, specificando poi che si tratta di “qualche decina di edifici”. Secondo Sala, infatti, le caldaie per il riscaldamento degli edifici sono le principali responsabili dello smog e quindi parlando anche dei condomini privati ha aggiunto: “Ci sono ancora a Milano 1500 condomini che vanno a gasolio e 200 che vanno a biomasse, cioè a legno. Bisogna trovare una formula, parlare con gli amministratori di condominio per risolvere il problema”.