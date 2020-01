Una targa invece che una via intitolata a Bettino Craxi “potrebbe essere una soluzione”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a margine della “Colazione con il sindaco” al bar Frida, all’Isola. “Rimango sulla mia via: tutto deve essere preceduto da un dibattito, perché dobbiamo lasciare che il dibattito avvenga attraverso un film o un libro e non attraverso il protagonismo della politica?”, ha aggiunto, specificando poi: “La targa “è più semplice” di una via.