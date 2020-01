È di due feriti il bilancio del crollo di un controsoffitto avvenuto ieri a Lissone, nel Monzese, in un sala per eventi per bambini, durante una festa di compleanno: i calcinacci hanno colpito una mamma di 39 anni e il suo bimbo di due. Entrambi sono stati portati in ospedale a Monza: per fortuna non hanno riportato ferite gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.