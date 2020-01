Il sindaco di Milano Beppe Sala vuole maggiore sicurezza sui filobus della 90/91. “Ho incontrato i vertici di Atm per fare il punto sul servizio e per programmare le attività per il 2020. Continuo a ritenere che il livello di servizio fornito da Atm sia molto buono, non solo se ci confrontiamo con altri comuni italiani, ma anche paragonato alle grandi città internazionali, e di questo i milanesi che viaggiano all’estero possono essere testimoni. Detto ciò, è altrettanto chiaro che lo spazio per un miglioramento c’è sempre”. Lo scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. “Lo sviluppo e la crescita di Milano in questi anni (in termini di popolazione residente, turisti e city user) è un fatto estremamente positivo, ma al tempo stesso aumenta la complessità di gestione. Solo per fare un esempio, nell’ultimo decennio i chilometri di trasporto pubblico gestiti da ATM sono aumentati del 12%, passando da 137 mln a 154mln – prosegue -. Tornando alle attività programmate, ATM è in costante collegamento con i miei uffici per condividere le azioni da implementare. E siccome tutti i lunghi processi sono fatti di specifici passi, ho chiesto in particolare di intervenire rapidamente sulla 90/91. Pur registrando un calo delle aggressioni su tutti i mezzi ATM, certificato dai dati ufficiali, bisogna lavorare per migliorare la percezione della sicurezza da parte degli utenti. Per questo ho dato mandato all’azienda di incrementare significativamente le squadre di addetti alla sicurezza nelle ore serali e notturne. Inoltre, a breve verranno aggiunti nuovi filobus di ultima generazione (con telecamere a bordo); sarò presente personalmente alla messa in strada di questi nuovi mezzi”.