Infortunio sul lavoro in un cantiere di via San Protaso, in centro a Milano. Verso le 11 di questa mattina un uomo di 48anni è caduto da un’impalcatura, precipitando da un’altezza di circa 5 metri. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso di Areu, l’azienda regionale per l’emergenza urgenza. Il 48enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con sospetta lesione del midollo spinale a livello lombare.