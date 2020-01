Alta pressione, nebbia in pianura e temperature in graduale aumento

Martedì al mattino gelate al Nord e nebbie in Pianura Padana, diffuse soprattutto lungo il corso del Po e lungo le coste venete ed emiliane. Temperature massime in lieve rialzo nelle regioni centro-meridionali, anche se i valori saranno ancora inferiori alla norma al Sud, dove insisterà una moderata ventilazione, specie nello Ionio. Mercoledì inizio di giornata nebbioso sulla bassa Val Padana. Tra la bassa pianura lombarda e l’Emilia occidentale le nebbie saranno localmente persistenti, e dopo il tramonto saranno di nuovo più diffuse. Temperature per lo più in aumento verso la fine della settimana, al di sopra della media stagionale.