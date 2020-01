Rimangono sopra la soglia di guardia (50 mg/mc), per l’ottavo giorno consecutivo, le concentrazioni di Pm10 in città. Ieri le centraline Arpa hanno infatti rilevato concentrazioni pari a 79 mg/mc in viale Marche, 72 mg/mc a Città Studi, 82 mg/mc in via Senato e 66 mg/mc al Verziere. Nell’area metropolitana sono state registrate concentrazioni pari a 87 mg/mc a Pioltello.