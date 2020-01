Colpo grosso nel quadrilatero della moda

I ladri hanno approfittato della sera di Capodanno per entrare in azione e derubare la boutique Zilli di via Gesù portandosi via capi d’abbigliamento per un valore di quasi 300 mila euro. In particolare, il bottino è consistito in due pellicce (valore 120 mila euro ciascuna), un giubbino da 18 mila euro, altri tre giubbini da 10 mila euro ciascuno e un vestito del valore di 6 mila euro. La sera del 31 dicembre le telecamere di sorveglianza del negozio hanno immortalato due uomini che, dopo essere entrati nel cortile interno della palazzina dove ha sede il negozio, hanno forzato la serratura di una porta in vetro con un grosso cacciavite portando via in fretta i capi di abbigliamento più pregiati. All’istituto di vigilanza privato collegato con il locale è giunta segnalazione dal sistema di allarme, ma quando il personale è arrivato sul posto non ha notato nulla di sospetto.