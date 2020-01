Festività, la Gdf ha sequestrato centinaia di prodotti

Diverse centinaia di capi e accessori di abbigliamento come borse, sciarpe, cappelli, ma anche prodotti elettronici sono stati sequestrai dalla Guardia di Finanza, a seguito dei controlli predisposti nel periodo festivo con il 1° Nucleo Operativo Metropolitano il Gruppo Pronto Impiego. I controlli hanno riguardato in particolare le aree più frequentate, tra cui Corso Como, Corso Garibaldi e Corso Sempione, con una serie di servizi in fasce orarie differenti e con diverse modalità. L’azione svolta – fanno sapere le Fiamme Gialle – è risultata particolarmente efficace sia nell’ottica repressiva sia in un’ottica preventiva grazie alla presenza di pattuglie di militari in uniforme.