Domenica al museo, biglietto ridotto per ‘Leonardo mai visto’

Con oltre 293 mila visitatori dall’apertura il 16 maggio scorso, “Leonardo mai visto”, il programma di mostre e iniziative allestite al Castello Sforzesco per omaggiare il genio da Vinci nel cinquecentesimo della sua morte, “conferma il proprio successo mantenendosi sul podio tra le esposizioni più visitate in Italia”. Per consentire ai milanesi e ai sempre più numerosi turisti presenti in città di visitare la rassegna e le installazioni dedicate a Leonardo – come tutte le prime domeniche di ogni mese sino alla chiusura prevista il 19 aprile 2020 – l’orario di apertura sarà esteso fino alle 19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) con ingresso ridotto a 5 euro. Il biglietto ridotto a 5 euro garantisce l’ingresso anche a tutti i Musei del Castello, ma l’estensione dell’orario riguarda solo il Museo d’Arte Antica che ospita la rassegna “Leonardo mai visto”. Resta invariato l’orario di apertura al pubblico degli altri Musei.