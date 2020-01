Al Blue Note i Big One, tribute band dei Pink Floyd

Venerdì 10 gennaio 2020 al Blue Note di Milano partirà il nuovo tour italiano dei Big One, la più apprezzata tribute band europea dei Pink Floyd, protagonista di un nuovissimo show intitolato A Saucerful Of Secret Songs! Dopo il successo dei concerti in Olanda, il nuovo tour italiano che debutta a Milano toccherà i teatri di undici città (Modena, Pinerolo, Mestre, Vicenza, Ferrara, Varese, Pescara, Pesaro, Belluno, Torino, nuovamente Milano). E’ un periodo felice per la band, nota a livello internazionale per la riproduzione fedele delle sonorità e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, con una strumentazione vintage e un visionario light-show in armonia con l’immaginario Floydiano. L’appuntamento al Blue Note sarà composto da due spettacoli distinti, il primo alle 21.00 e il secondo alle 23.30. Il prossimo concerto si terrà giovedì 16 gennaio al Teatro Storchi di Modena.

