Smog, Pm10 ancora oltre la soglia a Milano

Restano sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) per il settimo giorno consecutivo le concentrazioni di Pm10 in città. Ieri le centraline Arpa hanno infatti rilevato concentrazioni pari a 66 mg/mc in viale Marche, 62 mg/mc in Città Studi, 83 mg/mc in via Senato e 59 mg/mc al Verziere. Nell’area metropolitana sono state registrate concentrazioni pari a 70 mg/mc a Pioltello.

Intanto sono attive ad stamane anche a Milano le misure temporanee di 1° livello per il contrasto allo smog, scattate ieri per i Comuni lombardi interessati dallo sforamento della soglia di guardia degli inquinati a partire dal quarto giorno consecutivo rispetto al giorno di controllo, così come previsto dal protocollo regionale.