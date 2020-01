Per appropriarsi di un portafoglio contenente appena 30 euro, non si sono fermati nemmeno di fronte all’età avanzata della loro vittima: un signore di 82 anni che camminava tranquillamente su una pista ciclopedonale di Basiglio. Lo hanno aggredito in tre alle spalle e lo hanno gettato per terra per rubargli lo zainetto. E’ successo poco dopo le 19 di ieri sera. I tre rapinatori – tutti 16enni, due italiani residenti a Buccinasco e un ragazzo marocchino di Assago – sono stati successivamente fermati dai carabinieri in via Romano Visconti e trovati in possesso di portafoglio e codice fiscale della vittima. I tre 16enni sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. (MiaNews)