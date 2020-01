Edilizia scolastica, Paolo Limonta: “Sto pensando a un assessorato itinerante nelle scuole”

“Sto pensando a un assessorato itinerante nelle scuole, presente sul territorio e molto trasparente”. Lo ha detto Paolo Limonta, nuovo assessore all’Edilizia scolastica del Comune di Milano, questa mattina nel corso della conferenza stampa sulle scuole nel cantiere di via Ugo Pisa. “Un assessorato che incontri tutti i soggetti che stanno sul territorio, docenti, genitori e dirigenti”, ha aggiunto sottolineando poi l’importanza di instaurare un “rapporto permanente con i Municipi. Continuerò anche a fare il maestro delle elementari, perché dai bambini possono arrivare soluzioni semplici ma rivoluzionarie”. “In ogni municipio”, prosegue Limonta, “vorrei attivare gruppi di genitori e di insegnanti per costituire dei comitati per le scuole che mi siano periodicamente da supporto. In relazione al fatto che l’edilizia scolastica è stata vissuta finora in maniera difensiva dall’amministrazione comunale, penso invece che debba fare i conti con le criticità. Dei 500 edifici scolastici di Milano molti sono a fine vita. L’obiettivo è quello di gestire assieme la vita delle scuole”. (MiaNews)