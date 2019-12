Controlli dei carabinieri nel campo rom di via Martirano. Le operazioni, svolte nei giorni scorsi, sono state condotte dai militari di Porta Magenta con l’ausilio di personale del 3° Reggimento Lombardia e delle Compagnie Milano Duomo e Porta Monforte. Complessivamente sono state controllate 44 persone, di cui 30 pregiudicati. Esaminati anche 12 veicoli, dei quali 3 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi di assicurazione e uno sottoposto a sequestro per confisca in quanto radiato dal P.R.A. per intestazione fittizia. Durante il sopralluogo sono stati trovati inoltre 30 contatori elettronici risultati rubati alla società “E- Distribuzione” sita a Corsico, a cui sono stati restituiti. Un 32enne bosniaco è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato ed un 24enne è stato accompagnato in Questura per regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale.