Lo hanno arrestato nella notte i carabinieri del Radiomobile dopo l’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia a danno degli anziani genitori (padre 75enne e madre 84enne). L’uomo, un italiano di 48 anni, si è presentato questa notte presso l’appartamento dei genitori in via Monte Generoso e ha cominciato a colpire a calci e pugni la porta dell’abitazione per farsi aprire.