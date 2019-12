Trovato con 75 grammi di cocaina in casa, arrestato 22enne

E’ finito in manette per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ma gli agenti della polizia di Stato indagavano su di lui già da diverso tempo. L’uomo, un cittadino egiziano irregolare di 22 anni con alle spalle anche alcuni precedenti specifici, è stato trovato in possesso di circa 75 grammi di cocaina, suddivisi in 141 involucri già pronti per la vendita in strada, nel suo appartamento di via Mariotto Albertinelli. La polizia di Stato ha sequestrato anche la somma di 600 euro in contanti.