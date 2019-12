Un monumento dedicato ad Ascari nell’omonimo largo a Romolo

Approvata la donazione di un monumento dedicato al pilota e campione del mondo Alberto Ascari. L’opera, donata dall’Automobile Club Milano, è stata realizzata in calcestruzzo dal maestro Francesco Triglia ed è costituita da una struttura di forma ellittica ed ascensionale che allude a una curva, sulla quale saranno inseriti un bassorilievo in bronzo che rappresenta l’automobile con la quale Ascari vinse il campionato del mondo di Formula 1 nel 1952 e 1953, oltre a due medaglioni raffiguranti il ritratto di Alberto Ascari e il logo dell’Automobile Club Milano. Il Monumento, che si presenta come sintesi armoniosa fra architettura e scultura, ha un valore di 23.500 euro, verrà collocata in largo Ascari, quartiere Romolo. “Accogliamo con particolare soddisfazione l’omaggio a uno dei più grandi piloti del Novecento – dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -, che ha compiuto imprese sportive eccezionali per il nostro Paese e a cui Milano ha già dedicato l’omonimo largo”. L’Automobile Club Milano si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento per dieci anni. La posa dell’opera ha già avuto il nullaosta della Soprintendenza, della Commissione del Paesaggio e del Municipio 6.